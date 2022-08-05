ما هى الاضطرابات العقلية التى يعانى منها الأطفال

كتبت نهير عبد النبى

قد يكون من الصعب على الآباء التعرف على المرض العقلى عند الأطفال، نتيجة لذلك لا يحصل العديد من الأطفال الذين يمكن أن يستفيدوا من العلاج والحصول على المساعدة التي يحتاجونها وقد يزداد الأمر صعوبة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic الصحة العقلية هي العافية العامة لكيفية تفكيرك وتنظيم مشاعرك وتصرفك، يعرف المرض العقلى أو اضطراب الصحة العقلية، بأنه أنماط أو تغيرات فى التفكير أو الشعور أو التصرف والتى تسبب الضيق أو تعطل قدرة الشخص على العمل.

تعرف اضطرابات الصحة النفسية عند الأطفال عمومًا بأنها تأخيرات أو اضطرابات في تطوير التفكير أو السلوكيات أو المهارات الاجتماعية أو تنظيم العواطف الملائمة للعمر، هذه المشاكل مزعجة للأطفال وتعطل قدرتهم على العمل بشكل جيد في المنزل أو في المدرسة أو في المواقف الاجتماعية الأخرى.

قد يكون من الصعب فهم اضطرابات الصحة العقلية عند الأطفال لأن النمو الطبيعي للطفولة هو عملية تنطوي على التغيير، بالإضافة إلى ذلك قد تختلف أعراض الاضطراب تبعًا لعمر الطفل، وقد لا يتمكن الأطفال من شرح شعورهم أو سبب تصرفهم بطريقة معينة.

قد تمنع العوامل الأخرى أيضًا الآباء من طلب الرعاية لطفل يشتبه في إصابته بمرض عقلى على سبيل المثال، قد يشعر الآباء بالقلق بشأن وصمة العار المرتبطة بالمرض العقلى، واستخدام الأدوية، والتكلفة أو التحديات اللوجيستية للعلاج.

الاضطرابات الشائعة بين الأطفال قد تشمل اضطرابات الصحة العقلية عند الأطفال أو اضطرابات النمو التي يعالجها اختصاصيو الصحة العقلية - ما يلي: قد تشمل اضطرابات الصحة العقلية عند الأطفال أو اضطرابات النمو التي يعالجها اختصاصيو الصحة العقلية - ما يلي:



- اضطرابات القلق: اضطرابات القلق لدى الأطفال هى مخاوف أو قلق مستمر يعطل قدرتهم على المشاركة فى اللعب أو المدرسة أو المواقف الاجتماعية المناسبة للعمر تشمل التشخيصات القلق الاجتماعى والقلق العام واضطرابات الوسواس القهرى.



- اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD): مقارنة بمعظم الأطفال فى نفس العمر، يعانى الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من صعوبة فى الانتباه، أو سلوكيات اندفاعية، أو فرط نشاط، أو مزيج من هذه المشكلات.



- اضطراب طيف التوحد (ASD): اضطراب طيف التوحد هو حالة عصبية تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة عادة قبل سن الثالثة وعلى الرغم من اختلاف شدة اضطراب طيف التوحد، فإن الطفل المصاب بهذا الاضطراب يواجه صعوبة في التواصل والتفاعل مع الآخرين.



- اضطرابات الأكل: تعرف اضطرابات الأكل بأنها الانشغال بنوع الجسم المثالي ، والتفكير المضطرب في الوزن وفقدان الوزن ، وعادات الأكل والحمية غير الآمنة. يمكن أن تؤدي اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي واضطراب نهم الطعام إلى اختلال وظيفي عاطفي واجتماعي ومضاعفات جسدية تهدد الحياة.



- الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى: الاكتئاب هو شعور دائم بالحزن وفقدان الاهتمام يعطل قدرة الطفل على العمل في المدرسة والتفاعل مع الآخرين. ينتج عن الاضطراب ثنائي القطب تقلبات مزاجية حادة بين الاكتئاب والارتفاعات العاطفية أو السلوكية الشديدة التي قد تكون بلا حذر أو محفوفة بالمخاطر أو غير آمنة.