لو هتدخل طب.. 5 أسباب تخليك تختار كلية الطب فى جامعة دمياط

دمياط - فريق المحافظات

تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة، وينتظر هذا الاعلان الآلاف من الأسر المصرية والتي تستعد هى الأخرى لاستقبال نتيجة الثانوية العامة من أجل البحث عن كليات مناسبة لأبنائهم، ولكن يظل اختيار كليات الطب والهندسة هم الأكثر بحثا بين طلاب الثانوية العامة، الكل ينتظر الفرصة المناسبة.



ويقدم اليوم السابع فى هذا التقرير أبرز الأسباب التي تجعلك تختار كلية الطب بجامعة دمياط إذا كنت تنوى الالتحاق بكليات الطب.



كلية حديثة



كلية الطب بجامعة دمياط، واحدة من الكليات الحديثة التي تم افتتاحها مؤخرا خلال العام الماضي، وتحظي باهتمام بالغ من قبل وزارة التعليم العالي، كما أنها نجحت في ابرام العديد من البروتوكولات لتوفير الخدمات العلمية والبحثية للطلاب.



فرص التعيين



ينظر العديد من الطلاب إلى الالتحاق بكليات يسهل عليهم التعيين بها عقب الانتهاء من سنوات الدراسة حال تمكنهم من تحقيق التقديرات المطلوبة، وهنا توفر كلية الطب بجامعة دمياط هذه الفرصة بقوة، كونها كلية حديثة ومازال بها فرص متعددة للتعيين بها للمتفوقين.



أعضاء هيئة التدريس



تمكنت جامعة دمياط من توفير نخبة من المتميزين وأساتذة الجامعة للتدريس داخل كلية الطب بجامعة دمياط جاء على رأسهم دكتور محمد سعد قابيل أستاذ دكتور القلب والأوعية الدموية وعميد الكلية، الأمر الذي يضمن فتح أفاق متعددة أمام الطلاب للتحصيل العلمي بشكل متميز.



جامعة الأزهر



وفق البروتوكول المبرم بين جامعة دمياط وبين جامعة الأزهر توجد فرص كبيرة أمام طلاب كلية الطب داخل جامعة دمياط، للتدريب العملي داخل مستشفيات جامعة الأزهر، أيضا توفير فرص التدريب داخل معهد الاورام بالمحافظة، إلي جانب مستشفي امراض الكبد والجهاز الهضمي واللذان يتبعان أمانة المراكز الطبية المتخصصة الأمر الذي يتيح الفرصة كاملة أمام طلاب طب دمياط للتدريب بشكل مميز.



المجموع



يتوقع المتابعون أن تنسيق كلية طب دمياط سيكون بمثابة الامل أمام الكثير من الطلاب الباحثون عن الالتحاق بكليات الطب، ربما يكون مجموع الالتحاق بكلية طب دمياط بوابة السعادة للعديد من الأسر المصرية الأمر الذي جعلها محط أنظار واهتمام كافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الطب.