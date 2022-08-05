اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لبنان: لا صحة لبيع جوازات سفر لبنانية مقابل مبالغ مالية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:50 ص
لبنان: لا صحة لبيع جوازات سفر لبنانية مقابل مبالغ مالية جواز سفر لبنان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية ورئاسة الوزراء، بيع جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين مقابل مبالغ مالية، جاء ذلك ردا على تقرير نشر بإحدى الصحف الفرنسية، الجمعة، وزعم أن السلطات اللبنانية تعد مرسوم تجنيس يشمل بيع 4 آلاف جوز سفر لبناني بسعر يتراوح بين 50 و100 ألف يورو.
 
 
ووصف مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية اللبنانية ما ورد من معلومات بالكاذبة، مؤكدا أن الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة إطلاقا.
 
من جانبه، أكد المكتب الإعلامى لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لرئيس الحكومة على الإطلاق.

جواز سفر لبنان

لبنان

اخبار لبنان

رئاسة لبنان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة