اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:17 ص
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لأول مرة من 175 سنة.. الإبلاغ عن حادث هجوم سمكة قرش على سباحة فى بريطانيا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:16 ص
لأول مرة من 175 سنة.. الإبلاغ عن حادث هجوم سمكة قرش على سباحة فى بريطانيا سمكة قرش - أرشيفية
كتب خالد إبراهيم

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يُعتقد أن امرأة تعرضت لهجوم سمكة قرش قبالة سواحل المملكة المتحدة فى أول حادثة من نوعها منذ 175 عاما، حيث عانت السباحة، التى كانت فى رحلة غطس فى ميناء بينزانس فى كورنوال، من عضة سمكة قرش مشتبه بها على ساقها، والمرأة، التى لم يتم التعرف عليها بعد، ربما احتاجت إلى جراحة تجميلية بسيطة بعد اللدغة الوحشية الأسبوع الماضى بحسب timesnownews.

إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا أول هجوم غير مبرر لأسماك القرش فى المياه البريطانية منذ عام 1847، وكانت المرأة تسبح لمسافة 15 ميلا فى البحر خلال الرحلة التى تبلغ 180 جنيها إسترلينيا للفرد عندما عضت سمكة القرش ساقها فجأة، وتم نقلها بسرعة إلى القارب وقدمت لها الإسعافات الأولية الفورية، ثم تم نقلها إلى الشاطئ لمزيد من العلاج.

أسرع المسعفون إلى مكان الحادث للاعتناء بالمرأة، وقال متحدث باسم خفر السواحل، "أرسل خفر السواحل فريق إنقاذ للرعاية بالغطاسة، وتم إخطار خفر السواحل ويعتقد أن السباحة تعرضت لإصابة فى ساقها.

وفى بيان صادر عن شركة الرحلات ، قالت المرأة: "ما كان حادثا مخيفا للغاية أصبح أسهل بكثير بفضل لطف وهدوء الأشخاص من حولى.. شكرا لفريق الرحلة على اعادتى إلى الشاطئ بسرعة وبعناية وتجعلنى أشعر بالأمان قدر المستطاع".


سمكة قرش

هجوم سمكة قرش

سباحة

جراح تجميلية



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