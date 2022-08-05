وسيتم اتخاذ هذه الخطوة باستخدام إجراء تنظيمي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين، ولن يتطلب استخدام اللوائح للتقييد تصويتا في البرلمان، حيث إن مجلس العموم حاليا في إجازة صيفية حتى نهاية سبتمبر.



من جهتها.. قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى: إن لديها سلطة حظر أي تصريح استيراد أو تصدير في كندا.



وتظهر بيانات التجارة الحكومية أن كندا استوردت ما قيمته 26.4 مليون دولار من المسدسات بين يناير ويونيو الماضيين، بزيادة 52 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.