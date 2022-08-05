اليوم السابع
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كلاب تقتل صاحبها بوحشية فى نيوزيلندا.. والشرطة تقتل كلبا قبل هروب آخرين

الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:08 م
كلاب تقتل صاحبها بوحشية فى نيوزيلندا.. والشرطة تقتل كلبا قبل هروب آخرين صورة ارشيفية
كتب فارس البدري

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قُتل رجل بوحشية على يد كلابه فى نيوزيلندا قبل أن تضطر السلطات لإطلاق النار على أحد الحيوانات، وكان الرجل البالغ من العمر 69 عامًا يسير فى ممتلكاته بمنطقة نائية فى هوكينجا بالجزيرة الشمالية بنيوزيلاندا عندما صدمته حيواناته الأليفة.

ويقول تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية حول الواقعة، إن "أربعة من كلابه الستة أصبحت عدوانية وهاجمت الرجل المسن، وفيما قتلت السلطات أحدهم، لا يزال الثلاثة الباقون المتورطون فى الهجوم طليقون"، وحضرت خدمات الطوارئ إلى المنطقة الواقعة على طريق بوكيتاوا في بانجورو، حيث وجدوا الكلاب تتجول في المنطقة.

حاول رجال الشرطة، السيطرة على الكلاب لكنهم استمروا في الهجوم على الرجل، وأجبر أحد الضباط على إطلاق النار على أحدها، فيما أكد متحدث باسم الشرطة المحلية، أن الرجل البالغ من العمر 69 عاما توفي متأثرا بجروح أصيب بها في القفص الصدرى"، وقالوا "تشير الدلائل الأولية إلى أن المتوفى تعرض لهجوم كلب".

حاولت الشرطة ومراقبة الحيوانات تأمين الكلاب في المنازل ومع ذلك، فقد أربعة من الكلاب، وكانوا يتصرفون بطريقة عدوانية، وأظهر تقييم الشرطة للمخاطر أن الكلاب تشكل خطرا على سلامتها، وأثناء محاولة احتواء الكلاب، لسوء الحظ تم إطلاق النار على أحدهم من قبل الشرطة ومات، فيما حذرت السلطات الجمهور من توخى الحذر فى المنطقة لأن الكلاب عدوانية للغاية.


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