قناة السويس الجديدة خطوة مهمة فى نمو الاقتصاد المصرى.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "فى الذكرى السابعة لإنشائها.. قناة السويس الجديدة خطوة مهمة فى نمو الاقتصاد المصرى.. القناة تستقبل 2022 بعوائد قياسية رغم الأزمات العالمية وتسجل أعلى معدل عبور شهرى فى تاريخ القناة فى يوليو الماضى.

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