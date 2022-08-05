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قلق حول صحة بايدن.. إيجابية اختبار كورونا للرئيس الأمريكى للمرة السابعة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:47 م
قلق حول صحة بايدن.. إيجابية اختبار كورونا للرئيس الأمريكى للمرة السابعة بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الطبيب كيفن أوكونور إن اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إيجابي لكورونا مرة أخرى اليوم ‏الجمعة وأن مشكلة سعاله تم حلها بالكامل تقريبًا.‏
 
أكد أوكونور أن بايدن "لا يزال يشعر بتحسن كبير" ، على الرغم من عودة إصابته بـ ‏COVID-19‎‏. وقد ‏لوحظت مثل هذه العدوى الارتدادية في بعض المرضى لتناول العلاج المضاد للفيروسات باكسلوفيد.‏
 
وكتب أوكونور: "تظل درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية ‏تمامًا هذا الصباح ، ظل اختبار مستضد ‏SARS-CoV-2‎‏ إيجابيًا."‏
 
نتيجة اختبار اليوم هي السابعة للرئيس الأمريكي ومن المتوقع أن يستمر بايدن في العزلة في مقر الإقامة في ‏البيت الأبيض حتى اختباره سلبيًا.‏
 
جاءت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية لأول مرة في 21 يوليو وقد أنهى عزلته الأسبوع الماضي قبل أن تظهر ‏إصابته مرة أخرى يوم السبت.‏
 
يوم الأربعاء ، قام بايدن بـتمرين خفيف ولم يكن يعاني من الحمى وظلت علاماته الحيوية طبيعية ، ‏بحسب أوكونور.‏
 
‏ وقال أوكونور إن سعاله عاد يوم الثلاثاء لكنه كاد أن يتعافى بحلول يوم الجمعة، وأعلن البيت الأبيض في ‏وقت سابق يوم الجمعة عن رحلة إلى كنتاكي ، حيث سيقوم الرئيس بمسح الأضرار في أعقاب الفيضانات ‏المميتة. قال البيت الأبيض إن بايدن يحتاج إلى اختبار سلبي من أجل الخروج من العزلة.‏
 
 

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