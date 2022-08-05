فحص 1200 مواطن بدمياط ضمن قوافل مبادرة "حياة كريمة" الصحية

دمياط - فريق المحافظات

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى إنطلقت بقرية منشية ناصر التابعة لمركز كفر سعد، وذلك فى مستهل خطة شهر أغسطس لعام 2022.



ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن تلك القوافل تأتي فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلي أنها تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة.



وذكر وكيل صحة دمياط، أن القافلة المُنفذة بمنشية ناصر ، تمكنت من فحص 1179 شخص، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، لافتا إلي أنه تم تحويل 16 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة، واضاف أنه تم إجراء 408 تحليل معملى و فحص 31 حالة بالأشعة و 35 حالة أخرى بالسونار.



وأوضح الدكتور السيد دعدور وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هذا قطاع الصحة بدمياط يشهد تطورا كبيرا، لافتا إلي أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تسهم بشكل كبير في أحداث التغير المطلوب والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.





القافلة الطبية بدمياط



القافلة الطبية



جانب من القافلة الطبية