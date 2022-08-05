غرق طفل أثناء استحمامه بترعة بقرية بقلين فى كفر الشيخ

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بغرق طفل عمره 12 سنة، متأثرًا بإسفسيكيا الغرق، نتيجة قيامه بالاستحمام في إحدى ترع القرية.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية الطفل أكدوا بأن الجثمان لطفل يدعي "مصطفي محمد النشرتاوي، عمره 12 عاما، حيث كان يقوم بالاستحمام بترعة القرية ونظرًا لعدم إجادته للسباحة تعرض للغرق، ليجري إنتشاله بمعرفة أهالي القرية من المياة، ويجري نقله إلي مستشفي قلين المركزى، إلا أنه توفى متأثرًا بإسفكسيا الغرق.

وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل بمعرفة مفتش الصحة بقلين أكد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وأنه لا يوجد شبهة جنائية حول وفاة الطفل، تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة قلين، وجرى إخطار جهات التحقيق بمركز قلين بالواقعة التي صرحت بدفن جثمان الطفل بمعرفة أهليته.