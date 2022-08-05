غرق شاب أثناء الاستحمام بقرية سياحية فى مطروح

مطروح -فريق المحافظات

شهدت إحدى القرى السياحية شرق محافظة مطروح، مصرع شاب غرقا أثناء السباحة داخل الشاطئ، وعلي الفور تم نقله إلى مستشفي مطروح العام .



بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح بلاغ يفيد بغرق شخص داخل شواطئ إحدى القري السياحية بمنطقة شرق المحافظة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارة إسعاف الي محل الواقعة .



وتبين أن مستشفى مطروح العام استقبلت "ز. س. إ"، 18 سنة إثر غرقه في شاطئ خاص بإحدى القرى السياحية شرق مدينة مرسى مطروح وتم التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.







