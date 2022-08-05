اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:02 م
أكرم القصاص
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غرق شاب أثناء الاستحمام بقرية سياحية فى مطروح

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:27 ص
غرق شاب أثناء الاستحمام بقرية سياحية فى مطروح انتشال غريق - ارشيفية
مطروح -فريق المحافظات

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شهدت إحدى القرى السياحية شرق محافظة مطروح، مصرع شاب غرقا أثناء السباحة داخل الشاطئ، وعلي الفور تم نقله إلى مستشفي مطروح العام .


بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح بلاغ يفيد بغرق شخص داخل شواطئ  إحدى القري السياحية بمنطقة شرق المحافظة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارة إسعاف الي محل الواقعة .

وتبين أن مستشفى مطروح العام استقبلت  "ز. س. إ"، 18 سنة إثر غرقه في شاطئ خاص بإحدى القرى السياحية شرق مدينة مرسى مطروح وتم التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.



 


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