ضبط مصنع ملابس غير مرخص بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من ضبط مصنع منتجات ملابس جاهزة يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 200 عبوة أكياس بلاستيكية من المنتج النهائى و120 رول قماش بإجمالى 6 آلاف متر قماش، و300 كيس فارغ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد المحال يعرض منتجات مستوردة وبالتفتيش تبين أن السلع المعروضة للبيع لجمهور المستهلكين عبارة عن بروتين وأوميجا 3 ومنتجات جميعها لا تستخدم إلا تحت إشراف طبى، والمضبوطات الموجودة بالمكان عبارة عن إجمالي وزن 131 ألفا و667 جرام بروتين بودرة، و5 آلاف و100 قرص أدوية، تحرير محضر بالواقعة، كما حررت الحملة محضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة.