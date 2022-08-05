ضبط المتهمين بخطف طفل لبيعه لرجل وزوجته لعدم قدرتهما على الإنجاب فى الدقهلية

كتب عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات غموض واقعة تغيب طفل عن منزله في محافظة الدقهلية، حيث تبين أن 3 عاطلين وراء تغيب الطفل، بعد أن قاموا باستدراجه بحيلة ما بقصد خطفه وبيعه لرجل وزوجته اتفقوا معهما على جلب طفل لهما لعدم قدرتهما على الإنجاب، تم ضبط المتهمين، وتم إعادة الطفل إلى أسرته مرة آخرى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بدمياط) بغياب (نجله ، سن 4) منذ يوم 3 الجارى حال لهوه بمكان عمله بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، حيث قام أحدهم بإستدراج الطفل عن طريق إغرائه ببعض الحلوى، وقام بتسليمه للمتهمان الآخران على خلفية إتفاقهما مع ( أحد الأشخاص وزوجته) على إحضار طفل لهما لعدم قدرتهما على الإنجاب، وذلك مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والعثور على الطفل المختطف بمحل إقامة أحدهم بمحافظة سوهاج، وتم تحرير الطفل المختطف وإعادته لأهليته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.