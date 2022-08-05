صياد ينجح فى اصطياد تمساح من نهر النيل بدسوق.. صور

نجح صياد من دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فى اصطياد تمساح صغير، من مياه نهر النيل فرع رشيد، ومازال يبحث عن آخر في مياه نهر النيل من ناحية الرحمانية التابعة لمحافظة البحيرة.

وقال الصياد حامد حجازي، إنه عثر على تمساح صغير السن بفرع رشيد، وذلك خلال مباشرته لأعمال الصيد فوجئ بوجود التمساح، ونجح في الإمساك به، مشيرًا إلى أنه فوجئ منذ عدة أيام بدوريات متكررة لقوارب شرطة المسطحات المائية لتمشيط المنطقة أكثر من مرة، وهو ما أثار تفكيره ودفعه لسؤال ابن عمه الذي يشغل منصب شيخ الصيادين بمنطقة دسوق الذي أخبره بأن هناك عددًا من الأهالي أبلغوا عن ظهور تمساح تمت رؤيته أكثر من مرة بالمنطقة.

وأضاف "الصياد"، بعد مرور يومين في أثناء إلقاء شباكه لمباشرة عمله لصيد السمك، فوجئ بحركة سريعة وتيقن من وجود التمساح الذي نجح في الإفلات من الشباك، لافتا إلى أنه بعد مرور يوم على مشاهدته رأى التمساح وحاول التضييق عليه، ونزل من قاربه في مياه النهر النيل ونجح بالفعل في الإمساك به.

وأضاف أنه فور العثور على التمساح أبلغ الجهات المعنية من رجال المسطحات المائية، وتم تسليم التمساح لهم، وتحرير محضر بالواقعة.