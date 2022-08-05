وأوضحت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - أن الجلسة المخصصة للموافقة على مرشحة الرئيس جو بايدن لمحكمة الاستئناف، راشيل بلوميكاتز، انتهت بتصويت 10 أعضاء لصالحها مقابل 10 أشخاص ضدها داخل اللجنة التي كان أعضائها من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.



وأضافت أن نتيجة هذا التصويت لن تؤدى إلا إلى إطالة أمد الموافقة على تعيينها من خلال مطالبة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه بإجراء تصويت إضافي للمضي قدما في ترشيحها.



وتعرض تاريخ بلوميكاتز كمستشارة مشارك في منظمة "Everytown for Gun Safety"، التي تطالب بفرض قيود على الأسلحة ومنع العنف المسلح، لانتقادات من عضوي اللجنة السيناتور جون كينيدي (جمهوري عن ولاية لوس أنجلوس) ومارشا بلاكبرن (جمهورية- عن ولاية تينيسي) خلال جلسة الاستماع في يونيو الماضي.



من جانبه، دافع ديك دوربين، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، عن بلوميكاتز، مشيدا بخلفيتها التعليمية من جامعة هارفارد وكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا .



وكانت اللجنة قد وصلت إلى طريق مسدود في أبريل الماضي خلال التصويت في أبريل الماضي على المرشحة لعضوية المحكمة العليا آنذاك كيتانجي براون جاكسون، التي أصبحت أول امرأة سوداء في المحكمة العليا.



من ناحية أخرى، صوتت اللجنة اليوم أيضا على اختيار دوريس إل بريور في الدائرة السابعة لمحكمة الاستئناف، إلى جانب ثلاثة مرشحين قضائيين لمقاطعة بورتوريكو ومرشح للمحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا.