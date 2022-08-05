اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صحيفة سعودية: أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية كبيرة للمملكة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:02 ص
صحيفة سعودية: أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية كبيرة للمملكة اليمن
أ ش أ

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أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية كبيرة للمملكة، ولطالما حرصت وتحرص على ذلك في جهودها ومواقفها الداعمة للجهود الدولية التي يقوم بها المبعوث الأممي، في تعزيز الالتزام بالهدنة لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة التي جاءت تحت عنوان (نحو استقرار اليمن) - "إنه في هذا الاتجاه يأتي ترحيب المملكة بتمديد الهدنة في اليمن، والتأكيد على ضرورة توفر ضمانات استقرار الهدنة بما يفضي إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين".

وأشارت إلى أنه من ضمن الاستحقاقات الضرورة والحتمية لتوفير أسباب التقدم نحو حل سياسي مستدام، التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية هناك، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.

 


صحيفة سعودية

أمن واستقرار اليمن

اليمن

السعودية

اخبار السعودية



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