شون وصوامع محافظة الشرقية تتسابق فى الانتهاء من استلام القمح من المزارعين

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 3 أطنان و187 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 629996 طنا و861 كيلو قمح، ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 360000 طن و48 كيلو قمح، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد "غراب" على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

وناشد محافظ الشرقية، المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.