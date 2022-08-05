اليوم السابع
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شواطئ رأس البر تستقبل روادها هربا من حرارة الجو فى العطلة الأسبوعى.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:50 م
شواطئ رأس البر تستقبل روادها هربا من حرارة الجو فى العطلة الأسبوعى.. صور الاقبال على الشاطئ
دمياط معتز الشربينى

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شهدت شواطئ مصيف رأس البر، استقبال أعداد كبيرة من محبى ورواد المصيف هربا من حرارة الطقس اليوم الجمعة فى العطلة الأسبوعية.

وشهد المصيف إقبال أعداد كبيرة من رواده ورواد المصيف الذين فضلوا قضاء أوقاتهم على شاطئ البلاج للاستمتاع والسباحة والعوم والهروب من حرارة الجو.

ومن المعروف أن مصيف رأس البر يستقبل أعداد كبيرة خلال شهر أغسطس من كل عام وتتزايد نسبة الإقبال من محبي ورواد المصيف من أبناء دمياط والمحافظات المجاورة ورواد اليوم الواحد وتزداد نسبة الإشغال خلال هذا الشهر قبل العودة الى المدارس

يذكر أن شاطئ رأس البر ينتشر عليه 33 برج إنقاذ يعمل عليها 120 منقذا ويوجد 5 تمركزات إسعاف و5 أماكن لتجميع الأطفال التائهين.

 

الاقبال على الشاطىء
الاقبال على الشاطىء

 

الشاطىء
الشاطىء

 

برج انقاذ
برج انقاذ

 

بلاج راس البر
بلاج راس البر

 

زحام على الشاطىء
زحام على الشاطىء

 

شاطىء رأس البر
شاطىء رأس البر

 

مصيف راس البر
مصيف راس البر

 


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