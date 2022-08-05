شركة مياه الشرب فى دمياط تستجيب لقارئ تضرر من غرق منازل بقرية كفر شحاتة

أحمدجمال الدين ودمياط - معتز الشربينى

أرسل القارئ محمد عيد السيد الجواهرجى المقيم بقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" يتضرر فيها من غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى، والتى اقتحمت المنازل وتعمل على انتشار الرائحة الكريهة فضلا عن تآكل الأساسات وظهور التصدعات فى جدران المنازل.

من جانبه، قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، إنه تم التواصل مع صاحب المشكلة وهو من عزبة كوستا التابعة لقرية كفر شحاتة، وتبين أن مشكلة الصرف أنه صرف عشوائي وهى ليست ضمن خطة أعمال شركة مياه الشرب وتتبع الهيئة القومية للصرف الصحى، مشيرة إلى أنه تخفيفًا عن المواطنين ستقوم الشركة بإرسال فرق الصيانة لعمل اللازم لحل مشكلة المواطن.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".