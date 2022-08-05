شرطة التموين تضبط 1570 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1570) قضية تموينية متنوعة من بينهم (424) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت (62٫500 طن "دقيق أبيض – مكرونة - سكر – مسلى – أعلاف" – 4700 عبوة "عصائر – ملح طعام" –74 عبوة سجائر)، وكذا (726) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (26 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 203 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 204 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 6 قضايا بيع بأزيد- 145 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –37 قضية توقف عن الإنتاج – 105قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (32,975 طن دقيق بلدى مدعم – 13385 رغيف بلدى مدعم- 93 بطاقة) وكذا ضبط (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (97500 لتر مواد بترولية – 60 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (104,475 طن - 13385 رغيف بلدى مدعم - 97500 لتر مواد بترولية - 4700 عبوة "عصائر – ملح طعام" – 74 عبوة سجائر – 60 إسطوانة بوتاجاز – 93 بطاقة ) .. كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها (13,9 طن "دقيق بلدى مدعم") قام ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (23,5 طن " أعلاف حيوانية") معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة وضبط (15 طن "سكر حر") معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (64000 لتر "سولار – بنزين 80،92") قام بتجميعهم للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر وضبط (3٫4 طن "مقطعات دواجن –دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (2 طن "دواجن مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وضبط (15 طن "سكر حر –مكرونة - زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى اللإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وضبط (12 طن "تمور") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى اللإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية وضبط (6 طن منظفات صناعية "صابون سائل ، كلور") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (14 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (62) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (26245) عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط (3) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (20٫475) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (214 قطعة "22 قطعة صوتية – 74 قطعة ضوئية – 118ملصق").

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".