شباب ورياضة الأقصر تحصد المركز الثانى على الجمهورية بمسابقة الفنون التشكيلية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن حصد المديرية المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون التشكيلية بفوز نورهان محمد زكي مجال الفنون التشكيلية (التصوير الضوئي)، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة نجوى صلاح مدير الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير ادارة خدمات الشباب بالأقصر.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه حصد أبناء محافظة الأقصر مراكز متقدمة في ختام مشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية بنين وبنات، حيث شهدت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تنفيذ فعاليات المرحلة الختامية لمشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب، لتلاميذ المدارس الرياضية بنين وبنات، تحت قيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي وذلك بالتعاون مع الدكتورة منى مصطفى مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في ألعاب كرة القدم الخماسي وكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب المضرب واللياقة البدنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح صلاح رشوان، أنه تم ذلك بمشاركة الفائزين الذين تم تصعيدهم من مستوى القطاعات، بحصول أبناء المدرسة الرياضية بالأقصر بنين باللقاء القمة على مستوى الجمهورية بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، على مركز طائرة بنين ومركز أول كرة سرعة ومركز ثان في ألعاب القوى.