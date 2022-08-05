اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:05 م
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سافرت مع صديقها دهب.. الشرطة تكشف سر غياب سيدة عن منزلها بالشرقية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:37 م
سافرت مع صديقها دهب.. الشرطة تكشف سر غياب سيدة عن منزلها بالشرقية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز) بغياب ابنته (ربة منزل مقيمه طرفه)عن مسكنهما مُنذ يوم 3 أغسطس الجارى، عقب خروجها للتوجه لإحدى المستشفيات رفقة (زوجة شقيق زوجها مقيمة بدائرة المركز) وما قررته الأخيرة بقيام المُتغيبة بتركها أمام المستشفى والسير بمفردها.
 
 
بالفحص أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان المذكورة بنطاق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء صحبة أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة القليوبية) ترتبط به بعلاقة صداقة.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين اختلاقها واقعة غيابها لخلافات زوجية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية

تغيب سيدة

ربة منزل

أمن الشرقية



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