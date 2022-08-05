اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سائق لودر يكشف كواليس تسببه فى كسر ماسورة غاز بالصف

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:00 ص
سائق لودر يكشف كواليس تسببه فى كسر ماسورة غاز بالصف ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف سائق متهم بالتسبب في كسر ماسورة غاز في منطقة الصف، عقب ضبطه، أنه لم يقصد إتلافها، وذكر أنه خلال عمله في الحفر بالمكان، فوجئ بحدوث كسر بالماسورة، فأسرع لإبلاغ المختصين، ووصل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الواقعة، وغلق المحبس المغذى للمنطقة لحين الانتهاء من عملية إصلاح العطل.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق حفار لاتهامه بالتسبب في كسر ماسورة غاز في منطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض ماسورة غاز للكسر بمنطقة الصف، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سائق حفار تسبب في كسر الماسورة، وتم غلق الغاز لمنع التسريب من جانب مسؤولي الشركة، وضبط السائق.

وجرى التنسيق مع رجال الحي وشركة الغاز، وإصلاح الكسر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


كسر ماسورة غازر

اتلاف ماسورة غاز

شركة الغاز

مركز الصف

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة