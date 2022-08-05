رئيس وزراء إيطاليا: تباطؤ اقتصادى عالمى كبير وغيوم تلوح بالأفق

فاطمة شوقى

حذر رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى مما أسماه "غيوم تلوح فى الأفق خاصة بسبب أزمة الطاقة"، قائلا إن هناك "تباطؤ" اقتصادى "كبير" عالميًا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وأدلى دراجى بهذه التصريحات على هامش إطلاق إجراءات جديدة لمرسوم "المعونة" الإيطالي الذي يُقدر بـ35 مليار يورو لتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين والشركات، حيث قال إن "التوقعات مقلقة" فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي.

وحول الإجراءات الجديدة الخاصة بمرسوم "المعونة"، قال دراجى، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء الإيطالي بقصر كيجي، إن "إجمالي الإجراءات هو 15 مليار من مرسوم المعونة بالإضافة إلى اثنين من الإجراءات الإضافية، ما يضيف 17 مليار إلى 35 مليار يورو" هم إجمالي قيمة مرسوم المعونة.

وأكد دراجى "نحن لا نلجأ إلى أي انحراف ويمكننا فعل ذلك لأن الاقتصاد أفضل مما كان متوقعا"، لافتا إلى أن المرسوم "له جزء يتعلق بالتنمية: نقدم أدوات وإجراءات مبسطة لجذب استثمارات كبيرة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية، بدءاً بالتقنية العالية" مثل أشباه الموصلات.

وأوضح: "نريد من الشركات الكبيرة أن تستثمر أكثر فأكثر في إيطاليا"، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين اليوم "ليست سياسية فقط" ولكنها "جيوسياسية" أيضًا.

وأضاف: "إن الدعم الذي نقدمه للشركات والعائلات اليوم يساعدهم في هذه المرحلة من عدم اليقين، وحماية التعافي في مواجهة تدهور الوضع الدولي"، مضيفا: "في عام 2021، كان النمو 6.6 % والآن لدينا 3.4 % مكتسبًا، بينما" على مدار العشرين عامًا الماضية، لم تنمو إيطاليا أبدًا بأكثر من 2 %. وعلى الصعيد الدولي أيضًا، تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أننا سننمو في عام 2022 أكثر من ألمانيا وفرنسا ومتوسط منطقة اليورو والولايات المتحدة".