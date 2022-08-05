وقال اشتية - في بيان، مساء اليوم الجمعة، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إننا نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعنبا، ووقف فوري للعدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة".



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القذائف استهدفت أراض زراعية ومواقعًا في مناطق عدة شرق القطاع، مما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين؛ بينهم الطفلة آلاء قدوم (5 أعوام) وسيدة (23عامًا)، وإصابة 55 آخرين بجروح مختلفة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.



وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخين شقتين سكنيتين في الطابق السابع بـ"برج فلسطين" في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن تيسير محمود الجعبري وإصابة أخرين، إضافة إلى مركبة في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين في المركبة بينهم طفلة هي ألاء قدوم البالغة من العمر خمسة أعوام.



كما أصيب عدد من الفلسطينيين؛ بينهم أطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استهداف موقعين على الأقل شرق المدينة ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما وإلحاق أضرار.



وقصفت دبابات الاحتلال مواقعًا شرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أوقع أضرارًا في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث تجوب طائرات الاستطلاع مختلف أجواء غزة، فيما الطائرات الحربية تجوب الأجواء بين الفينة والأخرى.



وفي السياق، شارك العشرات من أبناء الشعب الفلسيطيني داخل أراضي الـ48، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية في مدينة حيفا، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



ونظم الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت إلى جانب خيمة الاعتصام المقامة في حيفا، القوى السياسية والأهلية والوطنية في المدينة.



ورفع المشاركون بالوقفة، اللافتات الداعمة والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الصامد في وجه العدوان.