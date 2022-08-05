رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تكشف تفاصيل لقائها بزعيم التيار الصدري

وكالات

اكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن لقائها بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان جيداً.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها السيد الصدر في الحنانة وحضرته وكالة الانباء العراقية (واع) إنها "ناقشت مع السيد الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية".

ووصلت بلاسخارت، اليوم الجمعة، إلى مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بلاسخارت وصلت الى الحنانة بالنجف الأشرف والتقت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".