ذعر وفرار بعد إطلاق نار فى أكبر مركز تسوق بالولايات المتحدة

وكالات

تسببت أعيرة نارية في حال من الذعر، الخميس، في "مول أوف أميركا"، أكبر مركز تسوق في البلاد يقع في ضواحي مينيابوليس (شمال)، وفقاً للسلطات المحلية التي أشارت إلى أنها تدخلت لمواجهة "واقعة قيد الحدوث".



وكتبت الشرطة في بلومنجتون بولاية مينيسوتا، عبر "تويتر": "نحن نتدخل حالياً رداً على واقعة في الجانب الشمالي من مول أوف أميركا". وأضافت أن "الكثير" من عناصرها "موجودون في الموقع"، دون أن تشير إلى وقوع إصابات.



وكتبت إدارة المركز التجاري عبر "تويتر": "مول أوف أميركا قيد الإغلاق حالياً"، مضيفة أن الأمر يتعلق بواقعة "منعزلة" تقتصر على متجر واحد لم تحدده. كما طالبت الجمهور بـ"البقاء في مكان آمن إلى حين رفع الإجراءات الأمنية".



وأظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن التحقق من صحتها على الفور، فرار عائلات من مجمع التسوق الضخم الذي يضم ما لا يقل عن 500 متجر.