خلال العطلة الأسبوعية... شاطئ بورسعيد كامل العدد ويشهد إقبالا كبيرا

فريق المحافظات

شهد شاطىء مدينة بورسعيد إقبالاً كبيراً من المصطافين اليوم ، سواء من أبناء محافظة بورسعيد أو المحافظات الاخري، حيث يتكرر المشهد خلال العطلة الرسمية من كل أسبوع، وحرص الأطفال والكبار علي اللعب والسباحة في بحر بورسعيد، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ على ممارسة الكرة الشاطئية.



ورفعت إدارة شاطئ بورسعيد والأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد للدرجة القصوى، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل بورسعيد، الذي يمتد لنحو 6 كيلومترات، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين



وتقوم محافظة بورسعيد بمواصلة توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة ، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش باستمرار واستمرار مرور الاجهزةالتنفيذية والامنية طوال اليوم لتوفير الراحة للمصطافين .