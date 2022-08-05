حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابى.. صور

بدأ محافظ أسيوط زيارته لمركز أبوتيج بأداء صلاة ظهر الجمعة بمسجد السطان الفرغل بالمدينة وسط حشد كبير من المواطنين واستمع إلى تلاوة أيات من القرآن الكريم للشيخ أحمد اليوسفي كما استمع إلى الخطبة التي ألقاها الشيخ ناصر محمد سيد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف والتي تحدث فيها عن الهجرة النبوية الشريفة والدروس المستفادة منها وعقب الصلاة تحاور المحافظ مع المواطنين وهنأهم بمناسبة ذكرى مولد السلطان الفرغل واحتفالهم بالليلة الختامية أمس الخميس مؤكدًا على حرصه على التواصل مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بكافة الخدمات والمرافق معاهدًا على بذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق التنمية وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم.

وبعد ذلك توجه المحافظ في جولة تفقدية مفاجئة لمجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابي لمتابعة التشطيبات النهائية لمجمع خدمات المواطنين والمركز التكنولوجي ومجمع الخدمات الزراعية والتي بلغت نسبة التنفيذ بهم 99% كما تابع أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة ووحدة طب الأسرة موجهًا بضرورة الدفع بمعدلات تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التنفيذ لسرعة دخول المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها.

وأكد اللواء عصام سعد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين مشيدًا بتكاتف جهود كافة المؤسسات في تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.

وأوضح المحافظ إنه يجرى تنفيذ مشروعات بفي مختلف المجالات وكافة النواحي والتى تخدم أهالينا بالقرى والمراكز منوهًا أن هذا المشروع القومى العملاق يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف المتمثلة في بناء الإنسان المصرى وخدمة أهالى الريف وتوفير حياة كريمة لهم مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى وايمانه بدوره الكبير في مسيرة البناء والتنمية.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بأسيوط خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.