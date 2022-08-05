حياة كريمة فى قنا.. مدرسة للتعليم الأساسى ووحدة للتضامن وكوبرى بقرية المراشدة

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لقرية المراشدة بقنا عن استمرار أعمال مبادرة حياة كريمة، تحت إشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وإبراهيم خلاوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والمتابعة المستمرة لمشروعات حياة كريمة.



وقال شعبان عبد القادر رئيس القرية لـ"اليوم السابع" إنه من المشروعات التي تنفذها حياة كريمة بجزيرة حمودي في المراشدة هي مشروع إنشاء وحدة التضامن الاجتماعى، ومشروع إنشاء مدرسة جزيرة الحمودى للتعليم الأساسى، ومشروع إنشاء كوبري جزيرة الحمودي على نهر النيل.



ولفت عبد القادر، إلى أن من مشروعات المياه والغاز الطبيعي، مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، وأعمال شبكة انحدار الصرف الصحى، وأعمال شبكة الغاز الطبيعى بالقرية.