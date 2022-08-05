حياة كريمة.. تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة لمتابعة أعمال الرفع المساحي لإدارة شبكات الأقصر لقطعة الأرض التي تم تخصيصها بقرار رقم 310 لسنة 2022 على مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود، لتسليمها لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه المستهدف من مشروع إقامة محطة معالجة صرف صحي، العمل على تغطية قرى المعلا والشغب والدبابية بمركز إسنا، وقريتي العديسات قبلي والعديسات بحرى بمركز ومدينة الطود.

كما تابع رئس مركز ومدينة الطود، أعمال تسليم قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرار رقم 150 لسنة 2022 على مساحة 19 فدانا، والمستخدمة في إقامة محطة معالجة صرف صحي الطود بناحية العديسات بحري، والتي يتم تجميع المياه بها من محطات نجع مسلم ومحطة حسين حسن ومحطة أبو حروقة ومحطة نجع العمدة بمدينة الطود.

وفى نفس السياق طرحت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، عدد 13 مدرسة علي مستوي محافظة الأقصر ما بين إحلال جزئي وإحلال كلي وتوسع منهم 7 مدارس بمركز ومدينة الطود، حيث تابع رئيس مركز ومدينة الطود، خلال جولاته وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلا عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، الأعمال الجارى تنفيذها لصيانة مدرسة نجع ابو عنان الابتدائية بمدينة الطود.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود فراج ممثل الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه تم بدء العمل في تنفيذ صيانة مدرسة نجع ابو عنان الابتدائية من بداية شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة في نهاية شهر أغسطس المقبل.



أرض خصصت لإقامة محطة معالجة صرف صحي ضمن حياة كريمة



الرفع المساحة لقطعة أرض خصصت لإقامة محطة معالجة صرف صحي



رئيس مدينة الطود يتابع الرفع المساحة لقطعة أرض



قطعة الأرض المخصصة للمحطة ضمن حياة كريمة