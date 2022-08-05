حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وأراضى الزراعة بالإسكندرية

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد؛ شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة أسوار بقرية أبيس العاشرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لردع المخالفين وإزالة التعديات استهدفت إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن إزالة أسوار مباني بالطوب الأبيض علي مساحة 30م بقرية مصطفى كامل وكذا فك شدة خشبيه بالدور الأول علوي علي مساحة 80م والتحفظ على كمية من الاخشاب فضلا عن إزالة أسوار مباني من الطوب الأبيض علي مساحة 60م بقرية أحمد عرابي

وقام حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار في المهد بقرية البيضا مهندسين منطقة النهضة، وكذا فك شدة خشبية بالدور الخامس علوى بشارع البوسطة العامرية والتحفظ على كمية من الأخشاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة أشكال التعدى، كما أكد أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية