حملات لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينه أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بطويحر بإزالة فورية في المهد لمبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 80م بعزبة ابوعيادة التابعة للوحدة المحلية بطويحر كما تم إزالة سور بالدبش بناحية التقسيم بالوحدة المحلية بالملاك وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية البلاشون بحملة ازالة لحجرة بالطوب الأحمر وتانده بسقف من الصاج على مساحة 20 متر داخل سور بناحية قرية ميت جابر وتمت الإزالة كليه على نفقة المخالف، وبالوحدة المحليه بالزوامل تم تنفيذ إزالة لحالتين تعدي فى المهد على مساحة 4 فدان فالحاله الأولى عباره عن إزاله لسور من الدبش الأبيض بإرتفاع 5 متر وعلى مساحة 150 متر طولى تقريبا وعلى مساحة مسطحة 2 فدان تقريبا والحاله الثانيه عبارة عن إزالة سور أخر على مساحة 120 متر طولى تقريبا وبإرتفاع 5 متر وعلى مساحة مسطحة مقدرة بــ 2 فدان، وبالوحدة المحلية بكفر ايوب سليمان تم إيقاف أعمال لبناء مخالف لشده خشبيه لصب الدور الأول علوى بالخراخشة بالسعادات علي مساحه 80 مترا وكذلك وقف أعمال بناء مخالف بالطوب الأحمر بكفر أيوب قبل الشروع فى أعمال المخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين.