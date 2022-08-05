حريق فى محيط الواجهة البحرية لبيروت.. فيديو

وكالات

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حريقا كبيرا اندلع، صباح اليوم الجمعة، في محيط الواجهة البحرية لبيروت.

وحسب المعلومات فإن الحري اندلع بالقرب من مجمع Kids Mondo للأطفال، وقد هرعت فرق الدفاع المدني، وفوج إطفاء بيروت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات للحادث، ويُشار إلى أنّ المبنى متضرّر من جراء انفجار مرفأ بيروت منذ عامين.