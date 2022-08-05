جارديان: قتل الظواهرى تزامن مع تحقيق القاعدة مكاسب فى أفريقيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن تصفية الاستخبارات الأمريكية لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى جاء فى وقت بدأ فيه التنظيم تحقيق مكاسب فى أفريقيا.

وذكرت الصحيفة أنه قبل أسبوع واحد من مقتل زعيم القاعدة، كان أحد آخر انتصاراته هو مهاجمة مسلحين تابعين لأكبر فروع التنظيم فى الصحراء الأفريقية للقاعدة العسكرية الأكثر أهمية فى مالى. وكانت تكتيكات الهجوم مألوفة، مفجرين انتحارين صنعوا فجوة فى الدفاعات للسماح للمسلحين بالوصول إلى المدافعين عن القاعدة، وكانت العملية بمثابة تصعيد كبير.

وعلى مدار أكثر من عقد من صعود التمرد المسلح فى مالى، لم تضرب القاعدة أى هدف بهذا الأهمية أو قريبا من العاصمة باماكو.

وكشف هذا الهجوم على القاعدة فى كاتى مدى تماسك التنظيم فى أفريقيا وأماكن أخرى، على الرغم من عقود من الضغط المكثف ممثلا فى حملة مكافحة الإرهاب التى تقودها الولايات المتحدة، والمنافسة الشرسة من فصيل آخر منشق وهو تنظيم داعش.

وكان تقرير للأمم المتحدة تم تجميعه من المعلومات الاستخباراتية التى قدمتها الدول الأعضاء فى يوليو الماضى، قد قال إن السياق الدولى مواتى للقاعدة التى تعتزم أن يتم الاعتراف بها مجددا كزعيم لحركات "الجهاد" العالمية.

وتقول الجارديان إن الهجوم فى مالى الشهر الماضى كان دليلا على أن قرار الظواهرى فى عام 2011 بالتخلى عن استراتيجية الضربات المذهلة ضد الغرب، والتى كان يفضلها سلفه أسامة بن لادن. وبدلا من ذلك، وجه القادة الإقليميين للقاعدة بالسعى لتحقيق مكاسب محلية بدون تشتيت انتباههم بمحاولة مهاجمة الطيران الدولى أو قصف المدن الأوروبية.

وحذر تقرير الأمم المتحدة الأخير من أن أى منطقة أقامتها القاعدة أو داعش قد تستخدم كمنصات انطلاق لمثل هذه العمليات فى المستقبل القريب.

وذهب التقرير إلى القول بأن التهديد الذى يمثله داعش والقاعدة لا يزال منخفض نسبيا فى المناطق التى لا يوجد بها نزاعات، لكنه أعلى بكثير فى المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع أو المجاورة له.