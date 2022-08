تنسيق الجامعات 2022..البرامج الدراسية بالجامعات الأوروبية بمصر EUE وأسعارها

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن الجامعات المعتمدة فى مصر وأسعارها وفيما يلى يرصد "اليوم السابع قائمة البرامج المتاحة وأسعارها فى الجامعات الأوروبية فى مصر EUE بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم فرع جامعة لندن وفرع جامعة وسط لانكشاير.

وتقدم جامعة لندنUoL من خلال كلياتها و مؤسساتها البرامج التالية :

أولا : كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)فى التخصصات الأتيه:

المصروفات الدراسية : 5000جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد

- بكالوريوس الأقتصاد والتمويل BSc Economics and Finance

- بكالوريوس المحاسبة والتمويل BSc Accounting and Finance

- بكالوريوس الإقتصاد والإدارة BSC Economics and Management

- بكالوريوس الأعمال والإدارة BSC Business and Management

- بكالوريوس البنوك والتمويل BSc Banking and Finance

- بكالوريوس الإقتصاد BSc Economics

- بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال BSc Date Science and Business Analytics

- بكالوريوس السياسة والعلاقات الدولية BSc Politics and International Relations

- بكالوريوس الأقتصاد والسياسة BSc Economics and Politics

- بكالوريوس الرياضيات والاقتصاد BSc Mathematics and Economics

- بكالوريوس التنمية الدولية BSc International Development

ثانيا : كلية جولد سميث ((Goldsmiths:

جامعة لندن بكالوريوس علوم الحاسبات فى التخصصات الآتية :

المصروفات الدراسية : 5000 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد

- تعلم الآلة والذكاء الاصطناعى BSc(CS) Machine Learning and Artificial Intelligence

- تطوير الويب والهاتف المحمولWeb and Mobile Development BSc(CS)

- الحوسبة المادية وانترنت الأشياء BSc(CS) Physical Computing and the Internet of Things

- تطوير الألعاب BSc(CS) Game Development

- الواقع الإفتراضى BSc(CS) Virtual Reality

- تجربة المستخدم BSc(CS) User Experience

ثالثا: التحالف الأكاديمى(كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية بيركبكBirkbeck ، الكلية الملكية King’s College ، كلية الملكة مارىQMUL ، كلية الدراسات الشرقية والأفريقيةSOAS ، كلية لندن الجامعيةUCL) بجامعة لندن يقدم:

- الليسانس فى القانون Bachelor of Law

المصروفات الدراسية : 5000 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد

رابعا : الكلية الملكية فى لندن UCL تقدم:

- بكالوريوس علم النفس BSc Psychology المصروفات الدراسية : 5000 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد

أما فرع جامعة وسط لانكشير UCLanيقدم بكالوريوس الهندسة فى التخصصات الآتية :

المصروفات الدراسية : 5000 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد

- - بكالوريوس الهندسة الميكانيكية BEng (HONS) Mechanical Engineering

- بكالوريوس هندسة السيارات الرياضيةMotorsport Engineering BEng (HONS)

- بكالوريوس الميكاترونكس والأجهزة الذكية

BEng (HONS) Mechatronics and Intelligent Machine

- بكالوريوس الهندسة باستخدام الحاسوب Computer-Aided Engineering BEng (HONS)

بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية

BEng (HONS) Electrical and Electronics Engineering

- بكالوريوس هندسة الطاقة Energy Engineering BEng (HONS)

- بكالوريوس هندسة الفضاء وإعداد الطيارين Aerospace with pilot studies BEng (HONS)

- بكالوريوس هندسة الإلكترونيات Electronics Engineering BEng (HONS)

- بكالوريوس هندسة التصنيعManufacturing Engineering BEng (HONS)

- هندسة الطيران Aerospace BEng (HONS)

كما تقدم الجامعات الأوروبية منح كاملة لأوائل الجمهورية فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة طوال مدة الدراسة و منح جزئية للمتفوقين علميا ورياضيا بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية.