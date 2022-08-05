اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أهم مشروعات الإسكان التابعة للدولة × 8 أرقام

الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:00 ص
تعرف على أهم مشروعات الإسكان التابعة للدولة × 8 أرقام أرشيفية ـ مشروعات إسكان
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم تنفيذه:

1-  إنشاء عدد 10 آلاف وحدة سكنية (مؤسسة مصر الخير).

2-  إسكان المرحلة الأولى من مدينة الإسماعلية الجديدة، بعدد 12266 وحدة سكنية.

3-  إسكان دار مصر بمدينة دمياط الجديدة، بعدد 7272 وحدة سكنية.

4مشروع إسكان الشباب بمدينة الصداقة بمحافظة أسوان، بعدد 4920 وحدة سكنية.

5-  إسكان المحروسة 1و 2 بالقاهرة، بعدد 4913 وحدة سكنية.

6  إنشاء 1440 وحدة سكنية بالقابوطي (المرحلة الأولي والثانية) ببورسعيد.

7مشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدد 6384 وحدة سكنية.

8- إسكان الشباب بمدينة العاشر من رمضان، وتوفير 2484 وحدة سكنية.


مشروعات الاسكان

اسكان دار مصر

اسكان الشباب

وزارة التخطيط

الاسكان الاجتماعى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التخطيط: زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي إلى 35٪ عام 2030

السبت، 16 يوليه 2022 01:29 م

التخطيط: المشروع القومي لتنمية الأسرة يستهدف تحسين الخصائص لضبط النمو السكاني

السبت، 16 يوليه 2022 10:46 ص

وزيرة التخطيط تعلن الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030.. وإطلاقها قريبًا

الجمعة، 15 يوليه 2022 06:02 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف بـ145 مليار جنيه

الجمعة، 15 يوليه 2022 04:47 م

نجاحات الدولة بقطاع البترول.. الاكتفاء الذاتى من الغاز الأبرز.. انفوجراف

الجمعة، 15 يوليه 2022 08:00 ص

التخطيط: 10.5 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة "حياة كريمة".

الجمعة، 15 يوليه 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة