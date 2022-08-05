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ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع اليوم السابع غدا برقم الجلوس

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:46 م
ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع اليوم السابع غدا برقم الجلوس وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

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أقل من 24 ساعة تفصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور للاطلاع علي نتيجة الثانوية العامة 2022 علي موقع اليوم السابع، فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي صباح السبت، وذلك بعد اعتماد النتيجة .

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

 

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، السبت، الموافق 6 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على فيسبوك.

 

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

 

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

 

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نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

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لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

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نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



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