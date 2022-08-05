تراجع إصابات كورونا فى أوروبا بنسبة 22%

فاطمة شوقى

أكد المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن انتقال عدوى فيروس كورونا آخذ فى الانخفاض ، وانخفض عدد حالات الإصابة بالفيروس فى أوروبا بنسبة 22% فى الاسبوع الأخير من يوليو الماضى.

وتحتفل الهيئة الأوروبية بأنه على الرغم من أن الإخطارات العالمية بالحالات في غضون 14 يومًا لا تزال مرتفعة في أوروبا (842.5 حالة لكل 100000 نسمة) ، فإن الانتقال "يتناقص ، كما يتضح من المعدل العالمي للإبلاغ عن الحالات ومعدلات الحالات بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر (انخفاض بنسبة 16٪ مقارنة بالأسبوع السابق) "، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشار المركز الاوروبى إلى أن معدل الوفيات بفيروس كورونا ظل عند 14 يومًا مستقرًا لمدة أسبوع (16.3 حالة وفاة لكل مليون نسمة ، مقارنة بـ 17.1 حالة وفاة في الأسبوع السابق).

وعلى الجانب الآخر ، يستمر القلق من انتشار جدرى القرود فى أوروبا، وحذرت منظمة الصحة العالمية من وقوع المزيد من الوفيات المرتبطة بوباء جدري القرود بعد تقارير عن تسجيل أولى الوفيات خارج إفريقيا.

وقالت مسئولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود إنه “مع استمرار انتشار مرض جدري القرود في أوروبا نتوقع رؤية المزيد من الوفيات” مشيرة إلى أن الهدف يجب أن يكون "وقف انتقال العدوى بسرعة في أوروبا ووقف تفشي المرض في القارة".

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت عن الحالة الأولى للإصابة بجدري القرود خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة، في السابع من مايو الجاري، فيما توالت زيادة أعداد المصابين لتصل إلى مئات الحالات.

وقال ريتشارد بيبودي المسؤول بالمنظمة إنها لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود، خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وأضاف بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيا.