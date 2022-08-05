تحقيقات مع متهم حول منزله لوكر للسلاح والمخدرات بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" شكوى لصاحب أحد الحسابات من الأجهزة الأمنية بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه بتاريخ 21/7/2022 وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بمزاولة نشاط إجرامى فى تصنيع وتعديل والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة داخل مسكنه.

تم استهداف المذكور بناءً على إذن من النيابة العامة وأمكن ضبطه وبحوزته (أسلحة نارية وكمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار وإدارته ورشة لصناعة وتعديل الأسلحة النارية والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .