تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل سيارة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكي بمنطقة الهرم، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل سيارة بمنطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكي، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والتوصل لهوية الفتاة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.