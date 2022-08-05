تايوان ترفض الادعاءات بتلقي بيلوسي أموالا من أجل زيارة تايبيه

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رفضت وزارة الخارجية التايوانية، الشائعات التي تفيد بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تلقت أموالًا لقاء زياراتها تايوان هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة تايوان نيوز على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة أنه بعد الرحلة العاصفة التي قامت بها بيلوسي، أرفع مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ 25 عاما، ظهر مقال على PTT (أكبر منتدى عبر الإنترنت في تايوان) يزعم أن الحكومة دفعت مبلغا كبيرا من المال لقاء هذة الزيارة.

وقيل إن تايوان دفعت ما مجموعه 3.15 مليون دولار في 16 عمولة بين عامي 2018 و2022. وترد صورة للوثيقة وتفاصيل تفاصيل الدفع المزعومة.

ونفت وزارة الخارجية في تايوان تلك المزاعم، مشيرة إلى أن الوثيقة ملفقة والتوقيعات مزورة، ونددت الوزارة بأي "نشر كاذب" لمعلومات مضللة للافتراء على الحكومة وزوارها.

وأكدت الخارجية أن الحكومة الأمريكية دفعت فاتورة زيارة بيلوسي وأن المعهد الأمريكي في تايوان رتب مسار رحلتها.

وحذرت من أن الشعب يجب ألا يسقط في فخ الحرب المعلوماتية التي تشنها القوى الخارجية على البلاد.