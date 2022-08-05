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بداية من الغد.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 123 رحلة طيران خلال أسبوع

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:09 م
بداية من الغد.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 123 رحلة طيران خلال أسبوع مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من غد السبت، وحتي الجمعة المقبل، 123 رحلة طيران دولية، تصل من 12 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة في مرسي علم لقضاء إجازتهم. 
 
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الأسبوعية، أن من بين 123 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية و8 رحلات آخري داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية. 
 
بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و37  رحلة من التشيك، والذي يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر. 
 
 
 
 
 

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