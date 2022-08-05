بجنيه واحد ممكن تشترى كتاب بمعرض محافظة مطروح.. تعرف على التفاصيل

مطروح - فريق المحافظات

أعلنت محافظة مطروح عبر صفحتها الرسمية أن أسعار الكتب داخل معرض كتاب مطروح في متناول جميع الزائرين وتبدأ بجنيه واحد، وذلك خلال الفترة من 4 الي 13 أغسطس بمدخل مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسي مطروح.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح افتتح أمس الخميس، معرض مرسى مطروح للكتاب بجوار مسرح الشاطئ بكورنيش مرسى مطروح بحضور كل من محمد حمدى مدير عام الثقافة بمطروح، ومحمد عبد الله عن الهيئة العامة للكتاب، ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، والذى تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب في الفترة من 4 وحتى 13 أغسطس 2022 الجارى.

وتفقد محافظ مطروح، أجنحة المعرض وعددها 14 جناحا لهيئة الكتاب وعدد من دور النشر والطباعة ويضم عددًا من الكتب فى كافة المجالات العلمية والتخصصات الثقافية والسياسية والدينية والأطفال والآداب والفنون والتراث وغيرها، وبأسعار رمزية تبدأ من جنيه فقط وفى متناول الجميع.

وأشاد محافظ مطروح بالمعرض وما يضمه من زخم ثقافى مع أهمية الإعلان عنه وتشجيع وتحفيز القراءة واستغلال الإقبال السياحى الكبير على المحافظة فى الترويج والدعاية للمعرض وما تمثله القراءة من أهمية فى بناء القدرات المعرفية والثقافية وبناء الإنسان.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على رعايتها للمعرض واهتمامها بنشر المعرفة والثقافة مع وصولها إلى كافة الأنحاء وتعاونها مع محافظة مطروح فى إقامة المعرض الذى يأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الثقافة مع اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري الذى يعد أحد ركائز التنمية الاجتماعية، وإيماناً بأهمية دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية ووعى مستنير تسهم فى بناء مصر.

من ناحية أخرى شهد محافظ مطروح استمرار العروض الفنية على مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسي مطروح والتى أحيتها مساء الخميس فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية مع تقديم عدد من الأغاني القديمة لأم كلثوم ووردة وليلى مراد و عبد الحليم، وذلك مع الاحتفالات الفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال موسم الصيف السياحى بمحافظة مطروح بعنوان صيف بلدنا بمطروح بمشاركة عدد من الفرق الفنية لعدد من المحافظات.