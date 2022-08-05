بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 أخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 أخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بركاب أول رافد الطريق الدولي الساحلي " بلطيم كفر الشيخ" من ناحية بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من سجلات المستشفى مصرع السعيد عبدالله السعيد، 50 سنة، وإصابة كل من محمد سمير عبدالنبي، 35 سنة، بكدمات وسحجات وإصابة بالظهر، وإسلام مصطفى سعد، 28 سنة، بكسر بالذراع الأيسر والضلوع،وحلمي عزت أحمد ، 33 سنة، بكسر بالساق اليسرى، وأحمد محمدي عبدالهادي، 30 سنة، بكسر بالكتف الأيسر، وأحمد شفيق أبو الفتوح، 18 سنة، بكسر بالذراع الأيسر، و عبدالرحمن محمد سعد، 18 سنة، بكسر بالساق الأيسر، وأحمد كمال مجاهد، 21 سنة، بكسر بالذراع الأيمن.

كما أصيب محم,د شريف محمود،28 سنة،بكسر في الكتف الأيسر وإصابة بالظهر، ومروان محمد سعد، 52 سنة، إصابة بالظهر، وفارس مروان محمد ، 20 سنة، بكسر بالفكين وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالله راغب، 20 سنة، بكسر بالساق اليسرى، ووليد محمد جمعة، ببتر بالساق اليسرى.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تلقى إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب أول طريق رافد الطريق الدولي من ناحي بلطيم، وهرعت 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص، وإصابة 12 أخرين من العمال الذين كانوا يستقلون السيارة تراوحت أعمارهم ما بين 18 و50 سنة.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حادث وقع على رافد الطريق الدولي الساحلي، والذي لقى فيه شخص مصرعه، وأصيب به 12 أخرين، كانوا على متن سيارة ربع نقل.

ووجه محافظ كفر الشيخ برفع درجة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي، لاستقبال الحالات والتعامل معها فوراً، كما وجه محافظ كفر الشيخ، باجراء الإشعات والاسعافات الازمة، وتقديم كل أوجه الخدمة الطبية للمصابين.