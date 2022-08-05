انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار أعلى كوبرى سندوب بالدقهلية دون خسائر في الأرواح

الدقهلية شريف الديب

شهد كوبري سندوب بناحية مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار أعلي الكوبري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلي مكان الحادث واتخاذ كافة الإجراءات بهذا الشأن.

وعلى الفور توجه المحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، والإدارة العامة لمرور الدقهلية إلى موقع الحادث، أعلى كوبرى سندوب، حيث تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار، وجرى رفع السيارة من عرض الطريق ورفع حمولتها، وجرى فتح الطريق امام السيارات مرة أخرى.

وتم على الفور استدعاء الأوناش لرفع الآثار الناجمة عن الحادث، ولم يتسبب الحادث بأى خسائر بالأرواح.

وقد تم رفع السيارة من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة.