انطلاق "مهرجان الصيف" بالمسرح الرومانى فى الإسكندرية اليوم.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مهرجان الصيف اليوم الجمعة، بالمسرح الرومانى فى الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة بعد توقفه عامين نتيجة جائحة كورونا، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وأعلنت دار الأوبرا أن مهرجان الصيف بالمسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 ايام متصلة حتى 10 اغسطس ويضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى، وهم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم ، محمد محسن وفرقته ، دينا الوديدي وفرقتها ، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة - تلا - محمد، وفريق مسار إجباري.



وشهد المسرح الرومانى بالإسكندرية، استعدادات مكثفة لاستقبال مهرجان الصيف، الذى سيتم افتتاحه غدا الجمعة بالمسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة.



ويحيى حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، بحلم على قدى ،حتكلم، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى، ماشى فى ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدى، وابن مصر، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها.



المسرح الرومانى بالإسكندرية



المسرح الرومانى



تجهيزات المهرجان



تجهيزان مهرجان الصيف بالمسرح الرومانى