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انحراف قطار مكون من 8 عربات صهريج محملة بمادة المازوت بالجزائر

الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:26 م
انحراف قطار مكون من 8 عربات صهريج محملة بمادة المازوت بالجزائر انقلاب صهريج
كتب محمد جمال

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شهدت ولاية أم البواقى الجزائرية  انحراف قطار مكون من ثمانية عربات صهريج محملة بمادة المازوت، مما تسبب في انقلاب صهريجين وتسرب للمادة دون تسجيل خسائر بشرية بولاية أم البواقى، حسبما ذكرا شبكة النهار  الجزائرية.
 
وفي بيان للحماية المدنية بولاية ام البواقي ، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين فكرون وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية أم البواقي. 
 
وذكر البيان قائلا: انقلاب صهريجين من قطار مكون من 8 صهاريج محملة بمادة المازوت تسبب في تسرب مادة المازوت  بدون خسائر بشرية بالمكان المسمى النقطة الكيلومترية 46 بلدية عين فكرون ولاية أم البواقي.
 
القطار
القطار

تسرب المازوت
تسرب المازوت

 


الجزائر

صهريج

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