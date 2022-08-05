اليوم.. فتح باب تلقى عروض المشاركة فى الجناح الدولى للمياه بـCOP27

كتبت أسماء نصار

أعلنت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أنه سيتم فتح باب تلقي عروض المشاركة فى الجناح الدولى للمياه المقرر عقده على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 -نوفمبر القادم بشرم الشيخ للمياه خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى الجمعة المقبل وسوف يتم إعلان القائمة النهائية للشركاء من ممثلى الدول والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني والكياناتالمعنية بقضايا المياه في النصف الأول من سبتمبر.

ويجرى التنسيق لبعض الانشطة التحضيرية للجناح الدولى للمياه خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه "16-19 أكتوبر".

ويشار إلى أنه تم عقد اجتماع شارك فيه عدد كبير من الشركاء المحتملين بلغ نحو 50 ممثل عن عدد من المنظمات الدولية والشركات المعنيةبقضايا المياه و تم الرد على أغلب الاستفسارات التى تم إثارتها وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية من الحكومة الهولنديةومعهداستكهولم الدولي للمياه.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، مشيراً إلى أن التوصيات التى ستصدر عن الإسبوع سيتم رفعها للمناقشة في جناح المياه كما أنه من المتوقع أن يشهد الإسبوع مشاركة أفريقية واسعة بجلسات تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع المياه، بالإضافة لعقد إجتماع مشتركلوزراء المياه والزراعة العرب علي هامش فاعليات الاسبوع ، وتنظيم الجولة الثانية لحوار السياسات لدول الندرة المائية لصياغة توصيات يتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال مارس 2023.