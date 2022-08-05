اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. فتح باب تلقى عروض المشاركة فى الجناح الدولى للمياه بـCOP27

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:00 ص
اليوم.. فتح باب تلقى عروض المشاركة فى الجناح الدولى للمياه بـCOP27 وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أنه سيتم فتح باب تلقي عروض المشاركة فى الجناح الدولى للمياه المقرر عقده على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 -نوفمبر القادم بشرم الشيخ للمياه خلال الفترة من اليوم الجمعة حتى الجمعة المقبل وسوف يتم إعلان القائمة النهائية للشركاء من ممثلى الدول والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني والكياناتالمعنية بقضايا المياه في النصف الأول من سبتمبر.

ويجرى التنسيق لبعض الانشطة التحضيرية للجناح الدولى للمياه خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه "16-19 أكتوبر".

ويشار إلى أنه تم عقد اجتماع شارك فيه عدد كبير من الشركاء المحتملين بلغ نحو 50 ممثل عن عدد من المنظمات الدولية والشركات المعنيةبقضايا المياه و تم الرد على أغلب الاستفسارات التى تم إثارتها وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية من الحكومة الهولنديةومعهداستكهولم الدولي للمياه.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، مشيراً إلى أن التوصيات التى ستصدر عن الإسبوع سيتم رفعها للمناقشة في جناح المياه كما أنه من المتوقع أن يشهد الإسبوع مشاركة أفريقية واسعة بجلسات تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع المياه، بالإضافة لعقد إجتماع مشتركلوزراء المياه والزراعة العرب علي هامش فاعليات الاسبوع ، وتنظيم الجولة الثانية لحوار السياسات لدول الندرة المائية لصياغة توصيات يتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال مارس 2023.


وزارة الموارد المائية والرى

جناح المياه

مؤتمر الاطراف

الامم المتحدة



الموضوعات المتعلقة

اجتماع فى وزارة الرى مع 50 ممثلا لمنظمات دولية للترويج لجناح المياه فى COP27

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:15 ص

وزير الرى: رفع درجة الاستعداد بين أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:38 ص

اعرف أهم تفاصيل مبادرة "حياة كريمة" فى مشروعات وزارة الرى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:00 ص

البنك الدولى يختتم ورشة عمل "إدارة الفيضان والجفاف" بالتعاون مع وزارة الرى

الأحد، 31 يوليه 2022 02:59 م

تطهير مبنى وزارة الرى والتشديد على إجراءات النظافة و التعقيم

السبت، 30 يوليه 2022 05:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة