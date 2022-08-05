اليوم.. ختام معسكر إعداد القادة بجامعة قناة السويس فى دورته الـ 22

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص على تدريب الطلاب وتأهيلهم علي أعلى مستوى من خلال المعسكرات التي تعقدها الجامعة من أجل تثقيف الطلاب وتصحيح أفكارهم،و تنمية روح الإنتماء والولاء للوطن و الكشف عن مواهبهم في كافة الأنشطة والمجالات.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الفوج ال22 للمعسكر بدأ منذ الإثنين الموافق أغسطس، ويختتم اليوم الجمعة 5 أغسطس بمشاركه طلابية من مختلف الكليات، ويشمل برنامج المعسكر ندوات ثقافية تناقش أبرز القضايا التى يشهدها المجتمع، ومسابقات رياضية بالإضافة إلى ورش فنية.

وعن برنامج المعسكر، أشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إلي أن اليوم الأول للمعسكر شمل مراسم الاستقبال والاستعداد للافتتاح، واليوم الثاني أستضاف المعسكر اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية للأمن العام وحاضر بندوة حول نبذ العنف، كما استمع الطلاب إلى محاضرة أخرى حول مهارات القيادة قدمها الدكتور محمد البلاسي بالإضافة إلى لقاء الطلاب مع قيادات الجامعة.

هذا وشهد اليوم الثالث من المعسكر أنشطة اجتماعية متعدده منها القائد المثالي، والشطرنج إلى جانب محاضرة عن العرض الفعال للدكتور احمد يحيى، و اليوم الرابع استضاف المعسكر وفد الدعوة للإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لمناقشة قضية الوعي حول تصحيح السلوكيات والأفكار المغلوطه للشباب ضم الوفد الدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى والدكتور أحمد عبد المنعم سعدون بالإدارة العامة للتوعيه لمجمع البحوث الإسلامية وفضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير الدعوة بمنطقة الإسماعيلية، على أن يختتم المعسكراليوم الجمعة أغسطس بجلسة ختامية والمغادرة.

جانب من فعاليات المعسكر (1)



جانب من فعاليات المعسكر (2)